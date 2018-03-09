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كُتّاب وآراء
وفاء نادر.. كلب يرفض مغادرة المستشفى التي توفي فيها صاحبه
رفض كلب مغادرة باب المستشفى، حيث توفي صاحبه البالغ من العمر 59 عاماً، بحسب ما نقله موقع صحيفة إنديبندنت. وذكر الموقع أن سيارة الإسعاف قامت بإيصال رجلاً مصاب إلى المستشفى، وظل الكلب ينتظر صاحبه طوال هذه الفترة.
وأشار الموقع إلى أن الكلب ينتظر صاحبه لمدة 4 أشهر أمام مستشفى سانتا كازا دي نوفو هوريزونتى في البرازيل.
بدورها ذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن الرجل الذي كان متورطاً بشجار في الشارع توفي متأثراً بجروحه في المستشفى وظل الكلب الوفي ينتظره أمام باب المستشفى.
وقدم موظفوا وعاملوا المستشفى الطعام والماء للصديق الوفي، لحين العثور له على مأوى للحيوانات بالقرب من المستشفى، حيث تم إيداعه هناك. وبعد فترة قصيرة هرب الكلب من المأوى وعاد إلى باب المستشفى في انتظار صاحبه، ما صدم موظفي المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ليست المرة الأولى حيث يظهر الكلب ولاءه لمالكه. ففي عام 2016، انتظر كلب صاحبه لمدة أسبوع خارج مستشفى في إسبانيا لحين تعافى مالكه من الإصابة.
س.آ/ ع.خ