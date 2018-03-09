خسارة الوزن قبل الزواج.. هذا ما فعلته النجمات لتحقيق ذلك

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تتبع النجمات عادة حميات سرية من أجل التخلص من الوزن الزائد قبل الزفاف فهل تريدين أن تكوني مثلهن؟ إليك أسرار بعضهن...

جنيفر أنيستون

قبل زفافها من جاستن ثيرو خضعت جنيفر لورنس لحمية ما قبل الزفاف وقد بنيت على تناول مضادات الأكسدة من فواكه ومكسرات وفاكهة التوت، والشوفان، والكيوي وما لا يزيد عن 10 غرامات من الشوكولا الداكنة. الى جانب ذلك تدرج هذه الحمية ضرورة تناول الماء والشاي الأخضر على عدة فترات من اليوم.

بيرين سات

قبيل زفافها من المغني كينان دوغلو، اتبعت الممثلة التركية بيرين سات نظاماً غذائياً على مدار 50 يوماً. كانت الحمية مبنية على تناول الأطعمة غير الدسمة والأطعمة الغنية بالبروتين وأبرزها الدجاج، الى جانب الفواكه والخضار. بالطبع شرب الماء أيضاً كان عادة ضرورية لفقدان الدهون المكدسة في الجسم.

كيم كارداشيان

عندما اقترب موعد زفافها، كانت فكرة خسارة الوزن هاجساً لدى كيم كارداشيان فتناولت نظاماً غذائياً خالياً من السعرات الحرارية المرتفعة، وابتعدت عن المشروبات الغازية والأطعمة الجاهزة. هذا وتابعت نجمة تلفزيون الواقع تمارين رياضية مكثّفة لمنطقة المفخذين والخصر من أجل نحت جسمها ليومها الكبير.