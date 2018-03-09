الأشخاص الخبثاء.. ماهي الطريقة الصحيحة للتعامل معهم؟

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راقبه ولا تدعه يلاحظ ذلك. نقاط القوة والضعف لدى الشخص الخبيث تتلخص في قوة وضعف اتصالاته مع الناس، يستغل العلاقة القوية (الاتصال القوي) استغلال سيء، يحتار مع الأشخاص الذين يضعف اتصاله بهم (ضعف العلاقة) . تعرف إلى هؤلاء الأشخاص جميعا (الذين علاقته بهم قوية .

والذين علاقته بهم ضعيفة وابن علاقات قوية بهم جميعا بلا استثناء. طور علاقتهم بك حتى أن يثقوا بك ويحكوا لك عن هذا الشخص، بداية من هذه النقطة أنت بدأت تملك السيطرة على انطباع الناس عن هذا الشخص وتأثيره فيهم، فإذا حدث وحاول التأثير عليهم بتشويه صورتك بشكل ما عندهم ستعلم وسيكون عندك الفرصة والمقدرة على تغيير ملامح الأمور بما بلائمك. إذا وطدت علاقتك بهؤلاء الناس وحافظت على سريتها ستتمكن من التأثير على الانطباع الذي يأخذونه عن هذا الشخص وتغييره وتوضيحه.

بالإضافة إلى ما سبق، أهم سلاح لديك هو الوضوح و الصراحة، و أن تكون إنسانا مباشرا ،بدون هذا الوضوح والصراحة لن تتمكن من كسب ثقة حلفائه و أعدائه. و لا تضع نفسك في موضوع جدال أو خلاف مع هذا الشخص، وعندما يبدأ الجدل معك ويكون الغرض ان يركبك الغلط أو يحملك مسؤولية شيء ليس لك علاقة به لا تستجب لجداله، اسمعه لتفهم ما يخطط إليه، وراقب تصرفاته واتصالاته ليثبت ما يريد بخبثه، واكتشف ما يخططه لك بمراقبته ثم الحق نفسك بتوضيح الأمور من خلف الكواليس لنفس الأشخاص. أؤكد لك: إن لم تكن شخصا واضحا ومباشرا لن تتمكن من اتباع هذا الأسلوب لأنه أسلوب ذكي وليس خبيثا. لو كنت بحثت كثيرا ولم تكن واضحا.

ـــ صفات الخبيث: الخبيث يتعامل مع الناس بالحيل. يسأل سؤالا غير مباشر حتى تجاوب عليه إجابة يفهم منها شيء أنت لا تعرفه. الخبيث يستغل عواطف الناس استغلالا سيئا لصالحه. في مناقشاته يتعمد إثارة إحساسك حتى يحصل على غرضه منك، يثير عطف وشفقة حلفائه ويلعب دور المظلوم المغلوب على أمره بمهارة. ـــ كيف تتعامل معه: تعامل معه بحنية وابتسم في وجهه، وعامله بذوق ولا تجعل كلامه يستفزك ولا يؤثر بك، وعندما تتعامل معه اجعله يشعر انك متعاطف معه في كل شيء حتى تتجنب شره. و لا تضع نفسك في موضوع جدال أو خلاف مع هذا الشخص، وعندما يبدأ الجدل معك ويكون الغرض أن يركبك الغلط أو يحملك مسؤولية شيء ليس لك علاقة به لا تستجب لجداله، اسمعه لتفهم ما يخطط إليه، وراقب تصرفاته واتصالاته ليثبت ما يريد بخبثه، واكتشف ما يخططه لك بمراقبته ثم الحق نفسك بتوضيح الأمور من خلف الكواليس لنفس الأشخاص.