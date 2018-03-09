طريف.. رئيس كوريا الشمالية يعد بعدم إيقاظ نظيره الجنوبي من النوم

وكالات

وعد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بعدم إيقاظ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي، إن من النوم بعد الآن على إنذارات متعلقة بإطلاق صواريخ، بحسب ما ذكرت سيؤول، يوم الجمعة.

وأجرت بيونغ يانغ العام الماضي 20 تجربة للصواريخ البالستية، معظمها في ساعات مبكرة صباحا.

ودائما ما دعا مون إثر تلك التجارب مجلس الأمن القومي للانعقاد فورا في أوقات تم فيها إيقاظ مسؤولين وديبلوماسيين وصحافيين من نومهم، لكن عندما التقى موفدو سيؤول هذا الأسبوع، تعهد كيم بعدم إيقاظ مون من النوم بعد الآن.

ونقل مسؤول كوري جنوبي من القصر الرئاسي عن الزعيم الكوري الشمالي القول، "اتخذت قراري اليوم، لن يتم إيقاظ الرئيس مون من النوم بعد الآن باتصالات في ساعة مبكرة صباحا".

وفي الاجتماع الذي استمر أربع ساعات الاثنين وافق كيم على عقد قمة مع مون في أبريل، معربا عن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موعد قريب وعرض مناقشة نزع السلاح النووي ووعد بعدم إجراء تجارب نووية خلال فترة المفاوضات.

كما اتفقت الكوريتان على إقامة خط ساخن بين الزعيمين.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "إذا لم تجر محادثات المسؤولين بشكل جيد وتصرفوا بغطرسة، يمكننا أنا والسيد الرئيس أن نتكلم مباشرة على الهاتف وترتيب الأمور بسهولة"، وسط ضحك الموفدين من الجانبين.

ونقلت تقارير عن مسؤول آخر في القصر الرئاسي في سيؤول إن كيم الذي تتحدث وسائل الإعلام بانتظام عن وزنه، مدرك لصورته في الخارج وأطلق مزاحا أشبه بالنقد الذاتي.