اكتشف أعراض نقصان الماء في الجسم

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نقص الماء من جسمك خطير، وبعض الإنذارات التي ستشعرين بها ستنبّهك على خطورة هذه الحالة وهذه أبرزها...

- إن عانيت من الصداع والدوار المفاجئ في أي وقت من اليوم، إعلمي أن جسمك يفتقر الى الماء بسبب نقص السائل المحيط بالدماغ فيقل تدفق الأكسيجين والدم اليه.

- من الأعراض الأخرى لنقص الماء من الجسم، نذكر ضعف التركيز بسبب قلة قدرة الدماغ على أخذ القرارات اللازمة والتحكّم بالذاكرة والمزاج. مع نقص الماء ستصبحين أكثر عرضة لمواجهة النسيان فانتبهي...

- مع نقص الماء في الجسم ستعانين من سوء التنفس وجفاف الفم، وذلك بسبب نقص كمية اللعاب الذي يقود الى نمو كمية كبيرة من البكتيريا فيه وبالتالي تخلق رائحة سيئة في فمك.

- في الكثير من الأحيان، قد تواجهين مشكلة الإمساك لأن الماء يدع الجهاز الهضمي مرناً ونظيفاً ومع غيابه تصبح حركة الأمعاء غير منتظمة وتبدأ مشكلة الإمساك.