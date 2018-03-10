24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:41
|12:42
|15:59
|18:36
|19:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- لاعبو الرجاء يقررون مقاطعة حصص التداريب
- ارتفاع نسبة تأنيث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
- تفاوض بين مدريد والرباط لتنظيم التهريب بسبتة
- بولحجول: لست انفصاليا وولي العهد أعجب بغنائنا
- مندوبية الغابات: الانقراض يهدد قرد "الماغو"
مصدر: "رسالة الزفزافي" تسائل زيان .. والمحامي: تصرف صبياني (5.00)
حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)
الشهيد المفقود بن الطيب .. بركاني قاتل في صفوف الثورة الفلسطينية (5.00)
- رصيف الصحافة: صرف "معاشات البرلمان" يهدد أموال مواجهة الأزمات - (71)
- بنعتيق يدعو مغاربة ألمانيا إلى جلب استثمارات كبرى ودعم تنمية الوطن - (57)
- رئيس الحكومة: الدستور عزز ألسن المملكة .. لا خوف على اللغة العربية - (50)
- إيقاف ناشط يؤجج الاحتجاجات في جرادة والنيابة العامة تبرر تدخلها - (44)
- بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اكتشف أعراض نقصان الماء في الجسم
نقص الماء من جسمك خطير، وبعض الإنذارات التي ستشعرين بها ستنبّهك على خطورة هذه الحالة وهذه أبرزها...
- إن عانيت من الصداع والدوار المفاجئ في أي وقت من اليوم، إعلمي أن جسمك يفتقر الى الماء بسبب نقص السائل المحيط بالدماغ فيقل تدفق الأكسيجين والدم اليه.
- من الأعراض الأخرى لنقص الماء من الجسم، نذكر ضعف التركيز بسبب قلة قدرة الدماغ على أخذ القرارات اللازمة والتحكّم بالذاكرة والمزاج. مع نقص الماء ستصبحين أكثر عرضة لمواجهة النسيان فانتبهي...
- مع نقص الماء في الجسم ستعانين من سوء التنفس وجفاف الفم، وذلك بسبب نقص كمية اللعاب الذي يقود الى نمو كمية كبيرة من البكتيريا فيه وبالتالي تخلق رائحة سيئة في فمك.
- في الكثير من الأحيان، قد تواجهين مشكلة الإمساك لأن الماء يدع الجهاز الهضمي مرناً ونظيفاً ومع غيابه تصبح حركة الأمعاء غير منتظمة وتبدأ مشكلة الإمساك.