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الرئيسية | منوعات | بعد طلاقها.. هذا هو جديد أنجلينا جولي العاطفي

بعد طلاقها.. هذا هو جديد أنجلينا جولي العاطفي

بعد طلاقها.. هذا هو جديد أنجلينا جولي العاطفي
صحف
السبت 10 مارس 2018 - 08:35

نشرت وسائل إعلام أجنبية أن الممثلة انجلينا جولي استطاعت تخطي أزمة طلاقها من الممثل براد بيت، حيث أنا وبعد أكثر من عام على تقدمها بطلب الطلاق من زوجها، يبدو أن أنجلينا قد ارتبطت برجلٍ رابع ثري.

وتبيّن أن حبيبها الجديد هو بريطاني الجنسية، وبدأت تواعده سراً منذ بداية العام 2017، محاولة إبقاء هذا الخبر سري أمام أولادها كي لا يصل إلى بيت.

وعن هذا الموضوع، ردّ براد بيت بأنه يشكّ في نجاح هذا الزواج، خصوصاً وأن زواجهما فشل.

يذكر أنه سبق لانجلينا أن تزوجت 3 مرات: جوني لي ميلر وبيلي بوب ثورنتون وبراد بيت.

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