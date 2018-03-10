24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4112:4215:5918:3619:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة (5.00)

  2. فرحان: يوم الفرانكوفونية يحتفي بالتنوع الثقافي (5.00)

  3. تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس (5.00)

  4. حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)

  5. السويد تعرض المساعدة على واشنطن وبيونغ يانغ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | احذري.. هذه خطورة بقائك وحيدة

احذري.. هذه خطورة بقائك وحيدة

احذري.. هذه خطورة بقائك وحيدة
صحف
السبت 10 مارس 2018 - 08:38

الوحدة خطر صامت على صحتك النفسية، وعليك أن تفكّري في كيفية تخطيها لعيش حياة طبيعية هانئة...فانتبهي!

- عندما تعيشين الوحدة وتختبرينها ستجدين نفسك مكتئبة من دون أن تعلمي السبب. وجود الشخص بمفرده في أكثرية الأوقات تؤثر عليه بشكل سلبي. حين تنظرين حولك ولا تجدين من تكلّمينه أو تشكين له همك أو المواقف الحياتية التي تمرّين بها، ستعلمين أن الوحدة ستقودك الى طريق مقطوع وعليك الآن تخطيها!

- شعور الوحدة يجعلك منعزلة عن العالم الخارجي، عن الأصدقاء والأقارب والعمل...هذه الحالة تقودك في المستقبل الى عدم تقبّل الآخر عند تواجده حولك، وبالتالي تنعزلين لمدى حياتك.

- في الكثير من الأحيان يقود تراود الأفكار بسبب الوحدة الى الانتحار! هذه الآفة أصبحت منتشرة اليوم بين الكثير من الناس لأن الوحدة تجعل الأفكار السلبية تهيمن على دماغك وتحثّك للتفكير بأمور هلوسية غير موجودة تودي بك الى فقدان الأمل بالحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.