24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:41
|12:42
|15:59
|18:36
|19:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- ماستر مكافحة الجريمة المالية
- تسول الأطفال بمدن الهامش
- نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين التأثير الإيجابي وتخدير العقل الواعي
- عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة
- سفينة تاريخية تصل طنجة
تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس (5.00)
حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)
- تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس - (77)
- رصيف الصحافة: صرف "معاشات البرلمان" يهدد أموال مواجهة الأزمات - (74)
- بنعتيق يدعو مغاربة ألمانيا إلى جلب استثمارات كبرى ودعم تنمية الوطن - (69)
- رئيس الحكومة: الدستور عزز ألسن المملكة .. لا خوف على اللغة العربية - (55)
- بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
احذري.. هذه خطورة بقائك وحيدة
الوحدة خطر صامت على صحتك النفسية، وعليك أن تفكّري في كيفية تخطيها لعيش حياة طبيعية هانئة...فانتبهي!
- عندما تعيشين الوحدة وتختبرينها ستجدين نفسك مكتئبة من دون أن تعلمي السبب. وجود الشخص بمفرده في أكثرية الأوقات تؤثر عليه بشكل سلبي. حين تنظرين حولك ولا تجدين من تكلّمينه أو تشكين له همك أو المواقف الحياتية التي تمرّين بها، ستعلمين أن الوحدة ستقودك الى طريق مقطوع وعليك الآن تخطيها!
- شعور الوحدة يجعلك منعزلة عن العالم الخارجي، عن الأصدقاء والأقارب والعمل...هذه الحالة تقودك في المستقبل الى عدم تقبّل الآخر عند تواجده حولك، وبالتالي تنعزلين لمدى حياتك.
- في الكثير من الأحيان يقود تراود الأفكار بسبب الوحدة الى الانتحار! هذه الآفة أصبحت منتشرة اليوم بين الكثير من الناس لأن الوحدة تجعل الأفكار السلبية تهيمن على دماغك وتحثّك للتفكير بأمور هلوسية غير موجودة تودي بك الى فقدان الأمل بالحياة.