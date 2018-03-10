لكي لا تقع في حب الشخص غير المناسب.. اتبع هذه الطرق

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يمكن لحب الشخص غير المناسب التسبب في الكثير من المشاكل وانعدام الشعور بالاستقرار وخيبة الأمل.

ولتجنب هذا الخطأ القاتل، لابد من احترام 5 خطوات أساسية حسب ما ورد في موقع "إلكريما" الإلكتروني:

1-معرفة ما تريد

يجب أن تعرف ما تريد وما هو جيد بالنسبة لك، وأن تفكر بعمق في نوع الشخص الذي يناسب شخصيتك وأسلوب حياتك.

على سبيل المثال، إذا كنت شخصاً يحب النظام والترتيب، لا يمكنك أن تختار شريك حياة فوضوي يمكن أن يتسبب بالكثير من المشاكل لك بعد الارتباط.

2- كن على طبيعتك

لا تغير طبيعتك أو تتظاهر بأنك شخص آخر لتجذب شريك الحياة. عليك أن تكون أصيلاً وأن تتصرف على سجيتك، ودع الطرف الآخر يحبك كما أنت.

3- الحب المتبادل

لا بد من أن يبادلك الطرف الآخر الحب والاحترام، وأن لا تطغى مشاعر حبك تجاهه على كرامتك وشخصيتك، إذ ينبغي أن تكون المشاعر متوازنة بينكما.

4- الجمال ليس كل شيء

لا ضير في أن يبحث المرء عن شريك حياة يتمتع بجاذبية كبيرة ومظهر جميل، إلا أن هذا الشرط لا يجب أن يكون أولوية في اختيار الشريك، وهنالك صفات كثيرة يجب أن توفرها في الشريك غير المظهر الجميل، مثل الاحترام، والأخلاق، والذكاء، والثقافة العالية.

5- الكلام المعسول قد لا يكون صادقاً

يعمد بعض الأشخاص إلى اجتذاب الآخرين بكلامهم المعسول الذي لا يكون في الكثير من الأحيان صادقاً أو نابعاً من القلب، لذا تجنب الانخداع بالكلام المعسول ولا تقع فريسة لحب شخص غير صادق.