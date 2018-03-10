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كُتّاب وآراء
بينهما علاقة.. السعادة تؤثر على صحة عظامك
ترتبط فروع صحة الجسم عامة ببعضها، ويمكننا أن نجزم بأن الصحة النفسية لها تأثير كبير على صحتك الجسدية، وهكذا مثلاً تؤثر سعادتك الشخصية على صحة عظامك...
في دراسة أجراها علماء من جامعة شرق فنلندا حول صحة عظام النساء، تبيّن أن النساء الإيجابيات والمتفائلات في الحياة يملكن عظاماً قوية ومتينة على الرغم من تقدّمهن في السن. أجري الاختبار على حوالي 2000 امرأة بحيث تم قياس كثافة عظامهن ما بين عام 1999 و2009، ليتبيّن أن كثافة العظام انخفضت 4% عند النساء المتفائلات مقارنة ب52% عند المتشائمات!
من الجدير بالذكر أن التقدم بالسن وانقطاع الطمث عند المرأة، عاملين أساسيين لضعف العظام، لذلك كوني مبتهجة قدر الإمكان لتعيشي سنين أطول مع صحة عظام ملفتة!