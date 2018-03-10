عارضة أزياء تهشم أنف صديقها لهذا السبب

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ذكر موقع جريدة "ذا صن" البريطاني، أن عارضة أزياء أمريكية لكمت صديقها البريطاني في الوجه وكسرت أنفه بعدما قرر الانفصال عنها، وأضاف الموقع أن الطالب بن كيبل ادعى تعرضه للضرب على يد صديقته كاثرين في بداية هذا الشهر، والتي لم تتقبل أن يتركها.

وأوضح الموقع البريطاني أن كيبل (19 عاماً) نشر صورة له على حسابه الخاص في تطبيق "سناب شات"، تُظهر أنفه المكسور وهو يسيل دماً، وعلق على لكمة صديقته قائلاً: "العلاقة مع كاثرين تنتهي بأنف مكسور". وأضاف الموقع أن بن كيبل نشر صورة لاحقة له بعدما نظف أنفه من الدماء، وهو يبتسم.

وفي سياق ذي شأن، أشار موقع جريدة "ديلي ميل" إلى أن الطالبة وعارضة الأزياء كاثرين (19 عاما) لكمت صديقها في الأنف والمعدة في جامعة "فيرفيلد" الأمريكية، حيث يدرس الاثنان، وذلك بمجرد أن أبلغها عزمه الانفصال عنها.

وأفاد الموقع البريطاني أن الطالب البريطاني حاول إمساك صديقته من كتفها أثناء الاعتداء من أجل إيقافها، بيد أنه اضطر إلى الهرب بحثاً عن المساعدة في اتجاه غرفة يسكنها صديق له.

وبحسب نفس المصدر، تم نقل الشاب إلى مستشفى قريب من الجامعة لتلقي العلاج، فيما أدينت كاثرين بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة وغُرمت مبلغ قدره 1500 دولار أمريكي.