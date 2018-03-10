24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4112:4215:5918:3619:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في أكشاك المملكة (5.00)

  2. فرحان: يوم الفرانكوفونية يحتفي بالتنوع الثقافي (5.00)

  3. تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس (5.00)

  4. حواجز الأمواج تجابه القلق الياباني بعد 7 سنوات من ضربة "تسونامي" (5.00)

  5. السويد تعرض المساعدة على واشنطن وبيونغ يانغ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | عارضة أزياء تهشم أنف صديقها لهذا السبب

عارضة أزياء تهشم أنف صديقها لهذا السبب

عارضة أزياء تهشم أنف صديقها لهذا السبب
DW عربية*
السبت 10 مارس 2018 - 08:46

ذكر موقع جريدة "ذا صن" البريطاني، أن عارضة أزياء أمريكية لكمت صديقها البريطاني في الوجه وكسرت أنفه بعدما قرر الانفصال عنها، وأضاف الموقع أن الطالب بن كيبل ادعى تعرضه للضرب على يد صديقته كاثرين في بداية هذا الشهر، والتي لم تتقبل أن يتركها.

وأوضح الموقع البريطاني أن كيبل (19 عاماً) نشر صورة له على حسابه الخاص في تطبيق "سناب شات"، تُظهر أنفه المكسور وهو يسيل دماً، وعلق على لكمة صديقته قائلاً: "العلاقة مع كاثرين تنتهي بأنف مكسور". وأضاف الموقع أن بن كيبل نشر صورة لاحقة له بعدما نظف أنفه من الدماء، وهو يبتسم.

وفي سياق ذي شأن، أشار موقع جريدة "ديلي ميل" إلى أن الطالبة وعارضة الأزياء كاثرين (19 عاما) لكمت صديقها في الأنف والمعدة في جامعة "فيرفيلد" الأمريكية، حيث يدرس الاثنان، وذلك بمجرد أن أبلغها عزمه الانفصال عنها.

وأفاد الموقع البريطاني أن الطالب البريطاني حاول إمساك صديقته من كتفها أثناء الاعتداء من أجل إيقافها، بيد أنه اضطر إلى الهرب بحثاً عن المساعدة في اتجاه غرفة يسكنها صديق له.

وبحسب نفس المصدر، تم نقل الشاب إلى مستشفى قريب من الجامعة لتلقي العلاج، فيما أدينت كاثرين بارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة وغُرمت مبلغ قدره 1500 دولار أمريكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.