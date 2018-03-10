متخصصون: الراحة في السرير تزيد آلام الظهر

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أشارت الرابطة الألمانية لجراحة العظام والكسور إلى انتشار آلام الظهر، خاصةً آلام أسفل الظهر، بين الذين يعملون فترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر.

وأوضح الأطباء الألمان أن الآلام لا ترجع في أغلب الأحيان إلى مرض خطير، ولكنها تظهر بسبب الإجهاد والتوتر وقلة الحركة والمشاكل النفسية.

ويتعين على الذين يعانون من آلام الظهر، المواظبة على الحركة والنشاط، لأن الراحة في السرير قد تزيد من هذه المتاعب.

ولفت الأطباء إلى أنه نوع الرياضة أو مكان ممارسة التمارين لا يهم ، ولكن الأهم هو ممارسة أي نشاط بدني يناسب الحالة الصحية، حيث تعمل التمارين المتوسطة على تليين المفاصل وتدليك الأقراص وتقوية العضلات.

ونصح أطباء الرابطة الألمانية لجراحة العظام الكسور بالابتعاد عن التدليك والوخز بالإبر، لأنها تجعل المريض في وضع سلبي، لكن يمكن اللجوء إلى هذه الوسائل لتكملة النشاط البدني.

وإذا رغب المريض في الراحة بسبب الآلام الشديدة والعجز عن الحركة والنشاط، يمكنه هنا اللجوء إلى المسكنات لبعض الوقت، وبشكل عام يجب استشارة الطبيب المختص لتقييم ما إذا كان سبب هذه الآلام مشكلة خطيرة مثل وجود كسر أو انزلاق غضروفي.