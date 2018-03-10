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الرئيسية | منوعات | لكبار السن.. هذه النصائح تحافظ على صحة الرئتين

لكبار السن.. هذه النصائح تحافظ على صحة الرئتين

لكبار السن.. هذه النصائح تحافظ على صحة الرئتين
هسبريس - د.ب.أ
السبت 10 مارس 2018 - 23:58

أشار الطبيب الألماني ميشيل هالانك إلى أن الالتهاب الرئوي قد يكون له عواقب وخيمة، خاصةً لدى كبار السن، ورغم عدم توفر حماية مؤكدة ضد المرض، إلا أنه يمكن القيام ببعض التدابير البسيطة للحفاظ على صحة الرئتين.

ونصح الطبيب الألماني بضرورة الإقلاع عن التدخين، والحصول على تطعيم ضد المكورات الرئوية والأنفلونزا، للذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً.

وأوصى الطبيب أيضاً بالاهتمام بنظافة وصحة الفم، ناصحاً الطبيب بتنظيف الفم مرتين يومياً بالفرشاة والمعجون، مع الحرص على تنظيف الفجوات بين الأسنان، للتخلص من البكتيريا في الفم، والمواظبة على الرياضة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين.

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