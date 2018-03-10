24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/03/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:14
|06:40
|12:42
|16:00
|18:36
|19:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟
- الناصري .. فنان فطري
- نصائح جدوان
- ضيق الطرقات واختناق المدارات يبصم حركة السير والجولان بأكادير
- باحث تراثيّ يبرز تاريخ "الشيخات" ومساواة "العيطة" بين الجنسين
- مينوتي : ليونيل ميسي أمير أوشك أن يكون ملكا
عدنان يُدون مشاهداته في مونتريال الكندية .. ألفة وجمال وحنين (5.00)
تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس (5.00)
- تندوف تراسل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي .. وخبير: ضغط مدروس - (131)
- شركة بريطانية تكتشف حقلا جديدا للغاز في المغرب - (67)
- العُثماني: لا انتخابات مبكرة .. والحكومة ستُكمل ولايتها إلى 2021 - (57)
- المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية يكمل النقاشات وينسج التوصيات - (47)
- مسيرة إقليمية حاشدة في جرادة .. وإضرابات تشعل "عاصمة الفحم" - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
لكبار السن.. هذه النصائح تحافظ على صحة الرئتين
السبت 10 مارس 2018 - 23:58
أشار الطبيب الألماني ميشيل هالانك إلى أن الالتهاب الرئوي قد يكون له عواقب وخيمة، خاصةً لدى كبار السن، ورغم عدم توفر حماية مؤكدة ضد المرض، إلا أنه يمكن القيام ببعض التدابير البسيطة للحفاظ على صحة الرئتين.
ونصح الطبيب الألماني بضرورة الإقلاع عن التدخين، والحصول على تطعيم ضد المكورات الرئوية والأنفلونزا، للذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً.
وأوصى الطبيب أيضاً بالاهتمام بنظافة وصحة الفم، ناصحاً الطبيب بتنظيف الفم مرتين يومياً بالفرشاة والمعجون، مع الحرص على تنظيف الفجوات بين الأسنان، للتخلص من البكتيريا في الفم، والمواظبة على الرياضة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين.