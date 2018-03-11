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مرعب.. عمال نظافة يعثرون على جثث رضع داخل زجاجات

مرعب.. عمال نظافة يعثرون على جثث رضع داخل زجاجات
وكالات
الأحد 11 مارس 2018 - 19:32

قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الاثنين إن عمال نظافة عثروا على جثث عدد من الرضع محفوظة في زجاجات أثناء عملهم في منزل يجري تجديده بالعاصمة طوكيو، ولا يزال الحبل السري متصلا ببعضهم.

وأضافت كيودو أن ثلاث أو أربع زجاجات عُثر عليها تحت أرضية المنزل المهجور منذ ثلاث سنوات والذي عاش فيه طبيب توليد يوما ثم اشتراه شخص ويقوم بتجديده.

وقالت الوكالة إن الجثث كانت محفوظة في مادة تشبه الفورمالين على ما يبدو، مضيفة أن الشرطة تواصل التحقيق.

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