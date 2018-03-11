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كُتّاب وآراء
حامل تضع مولودها داخل مياه البحر بحضور زوجها
وضعت سائحة روسية مولودها أثناء سباحتها بمياه البحر الأحمر بمدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء شمال شرقي مصر.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل صور السيدة الروسية وهي تخرج من الماء حاملة مولودها على يديها وبجوارها زوجها والطبيب.
وقامت مواطنة مصرية بتصوير الواقعة لحظة بلحظة من شرفة منزلها المطلة على البحر حيث كانت السائحة الروسية تسبح وتستعد لوضع مولودها.
وأثارت الصور المتداولة حالة من الدهشة والاعجاب لدى رواد مواصل التواصل الاجتماعي في مصر وخاصة بين النساء اللاتي تعجبن من سهولة عملية الوضع وخروج اسيدة بعد ذلك مع مولودها من البحر "دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى أو دخول غرفة العمليات"