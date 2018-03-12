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في حالة نادرة.. ولادة طفل برأسين في السودان
الاثنين 12 مارس 2018 - 06:03
في حالة نادرة شهدت مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض السودانية، الأربعاء الماضي، ولادة طفل برأسين.
وقال والد الطفل إن ابنه يخضع الآن للعناية المركزة بأحد مستشفيات الخرطوم في انتظار ما يقرره الأطباء.
ووصلت أسرة الطفل، السبت، من ولاية النيل الأبيض إلى مستشفى بالعاصمة السودانية الخرطوم لعرضه على المتخصصين.
والطفل مولود بجسد واحد وقلب واحد ورأسين، ويشرف عليه حاليا فريق من الأطباء.
وبحسب أطباء، تعتبر الحالة نادرة، ولم تسجل من قبل في مستشفيات السودان.