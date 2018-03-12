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هذه الولايات الألمانية تمنح حق اللجوء أكثر من غيرها

هذه الولايات الألمانية تمنح حق اللجوء أكثر من غيرها
DW عربية*
الاثنين 12 مارس 2018 - 11:33

قال موقع صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إن معدلات قبول اللاجئين تختلف بصورة كبيرة بين ولاية وأخرى في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن تحليلات لإحصائيات الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين (BAMF) أنه في ولاية زارلاند مثلا كانت نسبة الموافقة على منح حق اللجوء 72.8 بالمائة في العام الماضي، بينما وصلت هذه النسبة في ولاية براندنبورغ إلى 24.5 بالمائة فقط.

وفي ولاية بافاريا فكانت النسبة 31.8 بالمائة، وفي بادن فورتيمبيرغ 37.7 بالمائة، وفي ولايات شرق ألمانيا كانت النسبة تقل عن المعدل في عموم ألمانيا وقدره 43.4 بالمائة.

أما في بريمن فكانت النسبة 59.7 بالمائة، وفي هيسن 53.2 بالمائة، وفي شليسفيغ هولشتاين 52.4 بالمائة وفي ساكسونيا الوسطى 52.4 بالمائة.

أما ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت نسبة قبول اللجوء فيها 45.3 بالمائة، وفي راينلاند فالتس 44.6 بالمائة، وفي تورنغن 44.1 بالمائة، وبلغت النسبة في هامبورغ 47.9 بالمائة، وفي العاصمة برلين 44.3 بالمائة.

على صعيد متصل، انتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة كونستانس غيرالد شنايدر التفاوتات الكبيرة في نسب إعطاء حق اللجوء في الولايات الألمانية. وقال لصحيفة "راينيشه بوست" إن الموظفين المختصين بالبت بحق اللجوء "يتأثرون بصورة واضحة كما يبدو بالأوضاع السياسية والاجتماعية المحلية المحيطة بمكان عملهم". وطالب شنايدر الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين أن تحدد "نطاق العمل والتفسير الذي يتمتع به الأشخاص الذين يبتون بحق اللجوء". وأضاف أن فرصة الحصول على اللجوء لا يمكن أن تعتمد على محل تقديم اللجوء في الولايات".

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

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