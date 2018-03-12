نيمار يتحدى ملل الإصابة على طريقته الخاصة!

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منذ بداية الموسم والأضواء تتسلط بقوة على نيمار دا سيلفا، الذي انتقل إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية (222 مليون يورو). فقد تمكن النجم البرازيلي في وقت وجيز من نثر سحره الكروي على المستطيل الأخضر، وإحراز 20 هدفا في الدوري الفرنسي.

وكانت جماهير فريق العاصمة الفرنسية تُعول بشدة على نيمار من أجل التتويج بدوري أبطال أوربا وإعادة النادي إلى خريطة الأندية الكروية، التي تفوز بـ"الكأس ذات الأذنين"، بيد أن نيمار تعرض إلى إصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وغاب بالتالي عن مباراة فريقه الحاسمة أمام العملاق الإسباني ريال مدريد.

ويُواصل النجم البرازيلي مرحلة العلاج بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة في مشط القدم اليُمنى، غير أن نيمار يتعامل مع ملل الابتعاد عن المستطيل الأخضر على طريقته الخاصة.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا يُمارس لعبة البوكر على الانترنيت من أجل القضاء على الملل، وأضافت الجريدة البريطانية أن نيمار (26 عاما) نشر صورة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، والذي يُتابعه الملايين، وهو يُقامر.

وأوضحت الجريدة البريطانية أن صورة نيمار المنشورة على حسابه في موقع "إنستغرام" تُظهره وهو يُمارس لعبة البوكر على الانترنيت برفقة تسع لاعبين آخرين، وأضافت أن هذه اللعبة ليست هواية جديدة بالنسبة لنيمار، حيث شارك فيها في عدة مرات من أجل جمع تبرعات تذهب للأشخاص المحتاجين.

وفي سياق ذي صلة، أشارت "ذا صن" أن نيمار (26 عاما) يُواصل مرحلة العلاج من الإصابة في فيلا فاخرة بالبرازيل، حيث يأمل أغلى لاعب في العالم التعافي من الإصابة في أقرب وقت ممكن، والمشاركة مع المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا في الصيف الحالي.

يُشار إلى العديد من التقارير الصحفية تؤكد أن رادار العملاق الإسباني ريال مدريد رصد نيمار تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يتشبث فريق باريس سان جيرمان بخدمات اللاعب البرازيلي.

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