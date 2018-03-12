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"فلتر" إنستغرام.. هكذا يمكن إظهاره أو إخفاؤه
الاثنين 12 مارس 2018 - 23:34
أشارت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية إلى أن المستخدم قد لا يحتاج إلى بعض الفلاتر بخدمة إنستغرام، وهنا يمكنه إلقاء نظرة سريعة على بند إدارة الفلاتر بتطبيق خدمة الصور الخاص بالأجهزة الجوالة.
ويمكن للمستخدم الوصول إلى بند إدارة الفلاتر من خلال تصفح قائمة الفلاتر جهة اليمين، وبعد النقر على بند إدارة الفلاتر Manage Filters تظهر قائمة بالفلاتر التي يمكن إتاحتها أو إخفاءها بتطبيق إنستغرام.