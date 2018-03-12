بصق على فتاة فتم فصله عن عمله كمحلل رياضي!

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شبكة "سكاي" التلفزيونية عن إقالة جامي كاراجر ، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم سابقا ، من عمله كمحلل ومعلق على المباريات إثر تسريب مقطع فيديو يظهر فيه كاراجر وهو يبصق على فتاة.

وكان سائق سيارة مجاورة خلال عودة كاراجر إلى منزله بعد المباراة التي خسرها ليفربول أمام مانشستر يونايتد 1 / 2 السبت الماضي في الدوري الإنجليزي ، التقط هذا المقطع المصور لكاراجر وهو يبصق على فتاة في السيارة المجاورة تبلغ من العمر 14 عاما.

وأوضحت شبكة "سكاي" ، في بيان لها الاثنين ، : "سكاي تعاملت مع هذه الواقعة بجدية وصرامة بالغة وتشجب تصرفات كاراجر... أوضحنا له الأمر وأعفيناه من مسؤولياته".

وتحدث كاراجر /40 عاما/ ، في مقابلة مع نفس الشبكة ، مقدما اعتذاره عن الواقعة.

وكان كاراجر سارع بتقديم اعتذاره مساء الأحد ، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، وقال : "خانني التوفيق تماما ، أعتذر بشكل شخصي للفتاة وعائلتها كاملة. تعرضت لمضايقات لثلاث أو أربع مرات بطول الطريق وانفعلت بشدة. ليس هناك أعذار أو مبررات".

وذكرت شبكة تلفزيون "تي في 3" الدنماركية أنها ستعفي كاراجر من مهامه في المستقبل.

وقضى كاراجر مسيرته الكروية كاملة في ليفربول قبل اعتزاله اللعب في 2013 كما تألق لسنوات عدة في صفوف المنتخب الإنجليزي.