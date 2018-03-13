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عثر على 8 مليار ثم وجد مفاجأة أخرى في انتظاره في مركز الشرطة

عثر على 8 مليار ثم وجد مفاجأة أخرى في انتظاره في مركز الشرطة
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 21:35

عثر شخص في مدينة فرانكفورت على ثمانية ملايين يورو في حاويات للنفايات. وقالت الشرطة ان الرجل (56 عاما) الذي يعمل في مخبز عثر على النقود الورقية ذات فئة 500 يورو مغلفة بصورة جيدة بأكياس بلاستيكية، وحملها مباشرة لمركز الشرطة القريب منه.

ومن ثم اكتشفت الشرطة بعد فحصها النقود وجود عبارة تدل على أنها نقود مزيفة مخصصة للعب. وقال بيان للشرطة "إنه لم يتم العثور على كمية مماثلة كبيرة من النقود وهو ما أدهش الشرطة العاملين في المخفر".

ولم تذكر الشرطة مصدر النقود المزيفة. وسيتم حفظ هذه النقود في غرفة المحفوظات ومن ثم سيتم على الأغلب حرقها.

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