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الرئيسية | منوعات | بعد حظرها للدراما التركية.. هذا ما تخطط له مجموعة MBC

بعد حظرها للدراما التركية.. هذا ما تخطط له مجموعة MBC

بعد حظرها للدراما التركية.. هذا ما تخطط له مجموعة MBC
وكالات
الأربعاء 14 مارس 2018 - 11:55

كشفت وسائل إعلام عربية عن أن مجموعة قنوات أم بي سي السعودية تخطط لعمل درامي ضخم عن العائلة السعودية الحاكمة "آل سعود" وذلك بعد أيام من قرار حظر بث المسلسلات التركية على شاشات المجموعة الإعلامية.

وأوضحت المصادر أن الرئيس التنفيذي للمجموعة "سام بارنيت" كشف للعاملين عن بدء التخطيط لإنتاج عمل درامي ضخم عن "آل سعود".

ولفتت وسائل إعلام إلى أن العمل سيكون مستوحى من طريقة المسلسلات التركية التاريخية الأخيرة التي لافت رواجاً كبيراً في العالم العربي وأبرزها "أرطغرل".

وقبل أيام، أعلنت مجموعة "MBC" أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم المجموعة، مازن حايك، إنه تم اتخاذ قرار "وضعت بموجبه كافة الأعمال الدرامية التركية كلياً خارج القنوات المنتمية إلى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك اعتباراً من مطلع مارس/ آذار الحالي، وحتى إشعارٍ آخر"، بحسب موقع "العربية نت".

ورفض التطرق إلى هوية مَن يقف تحديداً خلف هذا القرار أو الجهة المباشرة التي اتّخذته، داخل المؤسسة أو خارجها.

وفيما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن خبراء أن الخسائر المترتّبة على هذا القرار للمجموعة السعودية قد تتجاوز 50 مليون دولار.

لكن مصادر متعددة تحدثت عن احتمال وجود دوافع سياسية للقرار.

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس غرفة التجارة في إسطنبول، أوزتورك أوران، "إذا كان هذا القرار موقفًا ضد تركيا فإننا كمستثمرين نرى هذا القرار يزيد من عزيمتنا".

ولفت إلى أن من اتخذ قرار الحظر سيخسر لأن المسلسلات التركية تلعب دورًا هامًا وتربط الملايين بشاشات التلفاز، ليس في المنطقة العربية فقط وإنما في كافة أنحاء العالم.

وشدد على عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي، وأردف قائلا "حظر مسلسلاتنا يعني انخفاض عدد متابعي تلك القنوات، كما يوجد العديد من القنوات التي تخاطب العالم العربي غير MBC".

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