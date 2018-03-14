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الرئيسية | منوعات | السماء تمطر ذهبا في مدينة روسية

السماء تمطر ذهبا في مدينة روسية

السماء تمطر ذهبا في مدينة روسية
DW عربية*
الأربعاء 14 مارس 2018 - 17:10

في حادثة لا نقرأ عنها كل يوم، شهدت مدينة ياكوستك، في شرق سيبيريا اليوم سقوط عدة أطنان من الذهب من السماء.

وفي التفاصيل أن حمولة إحدى طائرات الشحن قد سقطت من الطائرة بُعيد إقلاعها من المطار حيث تعرض بابها لخلل فني فانفتح.

وقال ضابط محلي في وزارة الداخلية الروسية: "وفق المعلومات الأولية، عثرنا على 172 سبيكة ذهب بوزن حوالي 3.4 طن. وقد تبعثرت الحمولة على طول مهبط المطار". وأضاف أنه يعتقد بوجود 9 طن ذهب على متن الطائرة.

ولم يتعرض أحد لأذى نتيجة الحادث الذي تسبب فيه عدم إحكام ربط الحمولة.

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