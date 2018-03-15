24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:09
|06:34
|12:41
|16:01
|18:39
|19:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟
- هشاشة "القوة الناعمة" تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب
- معاناة الطفلة رميساء
- رجال بوتين يحملون ملامح الصراع داخل النخبة الحاكمة بروسيا
- شيشة
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)
تزوير العقود والشهود .. سلاح مافيا العقار لسلْب أراضي المغاربة (5.00)
- الحكومة ترفض الاحتجاجات وتواجه حراك جرادة بـ"العين الحمراء" - (98)
- الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة تعلن نجاح إضرابها - (79)
- رونار يَرد على اتهامات اللاعب متولي ويهدّد بجره إلى القضاء - (77)
- متولي يهاجم رونار: "وساطات" تقود إلى صفوف المنتخب الوطني - (75)
- متولي: لم أفتر على رونار .. وجهات حاربتني في المنتخب المغربي - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زوجة نجل الرئيس ترامب تطلب الطلاق أمام محكمة في نيويورك
ذكرت صحيفة أميركية أن فانيسا ترامب، رفعت دعوى طلاق من الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم أمس الخميس.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الزوجة /40 عاما/ تسعى للطلاق لإنهاء زواجها الذي استمر 12 عاما مع دونالد ترامب جونيور (الابن).
وقال الزوجان في بيان مشترك: "بعد زواج دام 12 عاما، قررنا الانفصال".
وأضاف البيان: "سنحتفظ دائما باحترام كبير لبعضنا البعض وعائلاتنا. لدينا خمسة أطفال رائعين وسيبقون على رأس أولوياتنا".
وكان الزوجان تعرفا على بعضهما البعض في عرض للأزياء عام 2003. وتزوجا عام 2005 في مار آلاجو، منتجع عائلة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ويدير دونالد ترامب جونيور، البالغ من العمر 40 عاماً، أعمال شركة الرئيس ترامب مع شقيقه إريك، 34 عاماً، منذ أن تولى والدهما منصبه.
وفي الشهر الماضي، نُقلت فانيسا ترامب إلى المستشفى عندما أخبرت الشرطة أنها تعرضت لمسحوق أبيض أثناء فتح مظروف موجه إلى زوجها.
ولم يكن هناك ما يشير إلى أنها تعرضت لأي إصابات.