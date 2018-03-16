من أجل تحقيق الشهرة على يوتوب.. "مجنونة" تقتل زوجها

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أصدر القضاء الأميركي حكما على فتاة في العشرين من العمر بالسجن 6 أشهر إثر قتلها زوجها في يونيو الماضي خلال تصوير شريط كان الهدف منه تحقيق شهرة على "يوتيوب".

وكان بيدرو لوبيز يضمّ إلى صدره موسوعة علمية، ظنا منه أن الكتاب سيصد الرصاصات الصادرة من مسدس نصف أوتوماتيكي، إلا أن الشاب البالغ 22 عاما لقي حتفه على الفور.

وأقرّت موناليزا بيريز، الحامل بطفلها الثاني وقت وقوع الحادث، بذنبها في ديسمبر وصدر الحكم في حقها الأربعاء في مينيسوتا وقضى بسجنها ستة أشهر مع مراقبة قضائية لمدة 10 سنوات.

وكانت الشابة قد غرّدت يوم الحادث وكتبت: "سأصوّر مع بيدرو أحد أخطر التسجيلات على الأرجح"، موضحة "هذه فكرته وليست فكرتي".

وكان الزوجان يطمحان إلى تحقيق الشهرة عبر قناتهما على "يوتيوب" بفضل هذا الشريط.

وقبل تصويره، قدّم بيدرو إلى زوجته كتابا يحمل آثار رصاص من جهة واحدة، في حين بقيت الجهة الثانية سالمة، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكشفت عمّة الشاب كلوديا رويز للقناة المحلية "كاي في آل واي" أن قريبها أعرب لها عن فكرته هذه وطلبت منه عدم تنفيذها، لكنه أصرّ على ذلك لأنه كان يريد استقطاب المشتركين إلى قناته على "يوتيوب".