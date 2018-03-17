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اكتشف الآثار السلبية للهواتف الذكية على الدماغ

اكتشف الآثار السلبية للهواتف الذكية على الدماغ
وكالات
السبت 17 مارس 2018 - 00:20

أبرزت دراسة طبية التأثيرات السلبية للهواتف الذكية على الدماغ في وقت وصل فيه معدل النقرات على شاشات هذه الأجهزة الى 260 مرة في اليوم للفرد الواحد. هذا العدد يعطي فكرة للوقت الذي نخصصه لما تحمله هذه الهواتف من ألعاب و تطبيقات من شأنه أن يغير في مزاج و تصرفات المستخدمين.

وأوضح طبيب الغدد الصماء، روبرت لاستيغ، الذي أجري الدراسة إلى موقع بزنس إنسايد المختص في شؤون التقنية، المعاينة المستمرة للهواتف الذكية تجعل القشرة الدماغية الامامية المسؤولة عن الوظائف المعرفية مضطربة بسبب الضغط المستمر عليها من جراء النقر الدائم على شاشات الهاتف الذكي.

ويسبب التجاوب الدائم للا شعارت و التصفح المستمر لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و Instagram و WhatsApp.

الى التشويش على الذاكرة و اضعافها على المدى البعيد حسب قول الدكتور. وأضاف روبرت لاستيغ أن" حالة التأهب الفائقة " للدماغ بسبب السعي الدائب للمستخدمين للتعرف على اخر تحديث أو رسالة الى خلق حالة اكتئاب نفسي.

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