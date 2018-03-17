24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:3212:4116:0218:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. احتجاجات الريف وجرادة تسائل القدرة التأطيرية للأحزاب السياسية (5.00)

  2. بعد 20 سنة على إقراره .. مغاربة يشكون غياب قانون ضد التدخين (5.00)

  3. الهيني يسجل نيابته عن الصحافي المهدوي (5.00)

  4. أهالي سوس يشْكون الرُّحل .. اختطاف وقتل واعتداء على الممتلكات (5.00)

  5. فوضى "ترخال" تخرج مئات المحتجين إلى التظاهر بسبتة المحتلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | هكذا تمنع فيسبوك من تتبع موقعك

هكذا تمنع فيسبوك من تتبع موقعك

هكذا تمنع فيسبوك من تتبع موقعك
صحف
السبت 17 مارس 2018 - 00:38

واحدة من مزايا منصة فيسبوك العديدة هي أنه يمكنك تسجيل الوصول من موقعك الحالي، مما يسمح لأصدقائك وعائلتك بمعرفة مكانك أو مكان وجودك، ويمكنك أيضاً استخدام فيسبوك لإخبار أصدقائك بمعرفة مكانك الآن باستخدام ميزة الأصدقاء القريبين.

إذا كنت تأخذ تلك المزايا في عين الاعتبار، فسوف تدرك أن فيسبوك_يتتبع كل حركة تقوم بها، وكما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا، فإنه يتم استخدام هذه البيانات لأكثر من مجرد مساعدتك في الاتصال بأصدقائك، وإذا كنت لا تشعر بالراحة في مشاركة كل تحركاتك مع المنصة، فيمكنك حماية خصوصيتك وتعطيل تتبع الموقع.

كيفية إيقاف فيسبوك من تتبع موقعك على أجهزة آيفون وآيباد

• شغّل تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون أو آيباد.

• اضغط على الخصوصية.

• انقر على خدمات الموقع.

• اضغط على فيسبوك.

• انقر على أبدًا.

بعد قيامك بهذه الخطوات لن يكون لدى فيسبوك أي قدرة لتتبع المواقع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.