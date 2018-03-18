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هذا جديد رامز جلال وهذا ما قام بفرضه على ضيوفه
الأحد 18 مارس 2018 - 12:01
بدأ الممثل رامز جلال بتصوير برنامج المقالب الجديد الخاص برمضان 2018 والذي سيكون وسط الثلوج، وكشفت "النهار" بعض تفاصيله منذ أيام.
رامز وبعد تسريب فكرة البرنامج، قرر إدخال بعض التعديلات إليها، وفرض شرطاً جزائياً على الضيوف الذين سيشاركون، وهو دفع مبلغ 50 ألف دولار في حال نشروا صورة لهم من البرنامج قبل عرضه أو أي خبر يتعلّق به.
من جهة أخرى، تعرضت المذيعة رزان مغربي للفلت نظر شديد اللهجة من القائمين على البرنامج، بسبب نشرها صورة على حسابها في "انستغرام"، علقت عليها أنّها "في روسيا وتحضّر لمفاجأة كبيرة"، حيث اعتبرت انّ الصورة تسببت بمعرفة مشاركتها رامز جلال في البرنامج، ومنعت من نشر أي صور جديد تتعلق به.