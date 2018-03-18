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بعد المطربة شيرين.. الراقصة فيفي عبده تحال على النيابة العامة
الأحد 18 مارس 2018 - 14:45
اتهمت مصلحة الضرائب المصرية، الراقصة والممثلة فيفي عبده بالتهرب الضريبي وأحالتها إلى نيابة الأموال العامة.
ووجهت النيابة للفنانة المصرية تهما بتقديم معلومات خاطئة عن دخلها السنوي خلال الإقرار، الذي قدمته عن العام 2016 لمصلحة الضرائب من أجل تسوية موقفها الضريبي.
وأبدت عبده، في أول تعليق لها على القرار، استغرابها منه خاصة أنها حاليا خارج مصر، مضيفة أنها ستعقد فور عودتها جلسة عمل مع المحاسبين للوقوف على الوضع.