24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:3012:4016:0218:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)

  2. المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)

  3. إفراغ تجار مغاربة بأبيدجان (5.00)

  4. "قضاة جطو" يطرقون باب كبريات شركات التنمية المحلية بالبيضاء (5.00)

  5. "أقليات دينية" تحشد هيئات وشخصيات حقوقية لعقد مؤتمر تأسيسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بعد المطربة شيرين.. الراقصة فيفي عبده تحال على النيابة العامة

بعد المطربة شيرين.. الراقصة فيفي عبده تحال على النيابة العامة

بعد المطربة شيرين.. الراقصة فيفي عبده تحال على النيابة العامة
صحف
الأحد 18 مارس 2018 - 14:45

اتهمت مصلحة الضرائب المصرية، الراقصة والممثلة فيفي عبده بالتهرب الضريبي وأحالتها إلى نيابة الأموال العامة.

ووجهت النيابة للفنانة المصرية تهما بتقديم معلومات خاطئة عن دخلها السنوي خلال الإقرار، الذي قدمته عن العام 2016 لمصلحة الضرائب من أجل تسوية موقفها الضريبي.

وأبدت عبده، في أول تعليق لها على القرار، استغرابها منه خاصة أنها حاليا خارج مصر، مضيفة أنها ستعقد فور عودتها جلسة عمل مع المحاسبين للوقوف على الوضع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.