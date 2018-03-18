عائض القرني لمحمد صلاح: سجدتك في ملعب أجنبي رسالة عظيمة

محمد فهد*

وجه الداعية السعودي الشهير عائض القرني، مساء الأحد، رسالة للاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي شكره فيها على حسن تمثيله للإسلام، داعيا الجميع أن يشكروه، معتبرا إن سجدته في الملعب بعد إحراز هدف يمكن أن تكون أحسن من ألف محاضرة.

وغرد القرني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يتابعه من خلاله 18.9 مليون متابع، قائلا " تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة ( اسم ابنة محمد صلاح)... دمت علماً ونجماً، ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة".

ونشر مقطع فيديو ، وجَّه فيه رسالة إلى صلاح، ومتابعيه، قائلا :"أنا غردت اليوم شاكرًا اللاعب الشهير محمد صلاح أبو مكة، وحتى كنيته أبو مكة رائعة وجميلة، وهو يسجد لله عندما يسجل هدفًا، وغالبًا ما يسجد عند تسجيل الأهداف".

وتابع :" يحق لنا أن نشكره، ونشكر كل من يمثل الإسلام تمثيل حسنا".

وأردف :"سجد لله في ملعب أجنبي؛ ليقول العظمة لله، الألوهية لله، الربوبية لله، العبودية لله، العزة لله، الملك لله.. وهذه رسالة عظيمة، يمكن أحسن من مائة محاضرة، أو ألف محاضرة.".

ودعا الجميع إلى شكره قائلا "شكرًا يا أبا مكة، تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة، دمت عَلمًا ونجمًا، ودام كل من يمثل الإسلام، ويحسن هذا التمثيل."

وأشهر أحد مشجعي ليفربول الإنجليزي إسلامه، مساء السبت، بعدما نجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

ونجح صلاح في تسجيل أربعة أهداف وصنع آخر في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

وكتب مشجع في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باسم "عائلة ليفربول"، قال فيها "ما الذي يفعله صلاح في الموسم الحالي من أداء مبهرأنا بالتأكيد سأشهر إسلامي".

وأضاف بعدها في تغريدته كاتبًا باللغة العربية "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

ويغرّد صلاح على قمة هدافي الموسم الحالي للدوري برصيد 28 هدفًا بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وأصبح واتفورد النادي السادس بين أندية الدوري الإنجليزي التي تهتز شباكها بأقدام محمد صلاح "ذهابًا وإيابًا" هذ الموسم بعد ساوثهامبتون، ووست هام يونايتد، وتوتنهام، وليستر سيتي، وأرسنال.