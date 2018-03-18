24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "العيش المشترك" يجمع المغرب وإسبانيا بالرباط
- مهنيون يتوحدون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية
- مليلية تشكو قاصرين مغاربة إلى مجلس أوروبا
- كيف نعزز المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- خالد أنيب .. رئيس تنفيذي مغربي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق
مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)
المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (130)
- حمض نووي قديم يفك اللغز الغامض حول سكان المغرب الأولين - (112)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (104)
- أوراق رابحة تقوّي حظوظ الملف المغربي لتنظيم "مونديال 2026" - (68)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإعلان عن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا
أكد أيمن بوراس المكلف بملف الإصلاح في برنامج سيف الإسلام القذافي في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة التونسية أن سيف الإسلام سيتقدم للانتخابات الرئاسية في ليبيا إذا أجريت في موعدها.
وقال بوراس في ندوة أقامها في تونس إنهم سيرحبون بكل النتائج وسيكونون طرفاً في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا، وإن برنامج سيف الإسلام يتمحور حول إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار.
وأضاف بوراس أن سيف الإسلام حر طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وأنه موجود حاليا داخل الحدود الليبية ولم يغادرها، مشيرا إلى أن سيف الإسلام سيخاطب خلال الأيام القادمة الليبيين بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة.
من جهة أخرى اعتبر خالد غويل محامي سيف الإسلام القذافي أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد موكله لا قيمة لها، معتبرا أن المحكمة تكيل بمكالين، حسب وصفه.
يذكر أنه تم قبل أشهر الإفراج عن سيف الإسلام القذافي الذي كان محتجزا في مدينة الزنتان غربي ليبيا منذ نوفمبر2011 بموجب قانون للعفو صادر عن البرلمان بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.
ويرى مراقبون أن سيف الإسلام القذافي سيستفيد في حال ترشحه للرئاسة من أصوات أنصار والده العقيد الراحل معمر القذافي الذي قتل يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد سقوط نظامه على يد ثوار ليبيا.