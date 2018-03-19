24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "العيش المشترك" يجمع المغرب وإسبانيا بالرباط
- مهنيون يتوحدون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية
- مليلية تشكو قاصرين مغاربة إلى مجلس أوروبا
- كيف نعزز المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- خالد أنيب .. رئيس تنفيذي مغربي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق
مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)
المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (132)
- حمض نووي قديم يفك اللغز الغامض حول سكان المغرب الأولين - (114)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (108)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (70)
- أوراق رابحة تقوّي حظوظ الملف المغربي لتنظيم "مونديال 2026" - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اكتشاف معلومة غير متوقعة بخصوص الفياغرا
أثارت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، معلومة غير متوقعة بشأن حبوب الفياغرا، التي تعالج في الأصل حالات الضعف الجنسي عند الرجال.
ووفق البحث الجديد، فإنه تم التوصل إلى أن الفياغرا تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وتشير الدراسة إلى أن جرعة يومية صغيرة من هذا المنتج "يقلل بشكل كبير خطر سرطان القولون".
ووجد العلماء أن الفياغرا تساهم في تخفيض "خطر تشكل الأورام"، وهي كتلة غير طبيعية من الخلايا التي تتحول فيما بعد إلى سرطان.
وذكر الدكتور دارين براونينغ، من جامعة أوغوستا بولاية جورجيا الأميركية، أن نتائج الاختبارات التي أجريت كانت واعدة جدا.
وقال براونينغ "تناول جرعات صغيرة من الفياغرا بشكل يومي يساهم في قمع تكاثر بعض الخلايا غير الطبيعية، وهي عبارة عن فطريات مفرطة تتسبب في الإصابة بعدة أمراض من بينها السرطان".
وظهرت الفياغرا في بادئ الأمر كعلاج لمشكلات القلب، قبل أن يكتشف الأطباء أنها يمكن أن تساعد الرجال في الحصول أو الحفاظ على الانتصاب خلال العملية الجنسية.
وحصلت الفياغرا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية كعلاج لضعف الانتصاب عام 1998، وحققت مليار دولار كعائدات للمبيعات في العام الأول، قبل أن تلقى انتشارا في مختلف أنحاء العالم.