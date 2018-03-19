24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:2912:4016:0218:4319:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)

  2. المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)

  3. درك برشيد يضع حدا لمروّجي مخدرات في الكارة (5.00)

  4. أمن مراكش يحقق في ظروف وفاة فتاة داخل شقة (5.00)

  5. أستاذ ينهي حياته شنقا بسطح عمارة في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | السعودية تعتمد شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب

السعودية تعتمد شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب

السعودية تعتمد شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب
صحف
الاثنين 19 مارس 2018 - 00:51

اعتمدت وزارة الداخلية السعودية شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ " .

وبحسب الصحيفة فقد اعتمدت الداخلية السعودية حدا أعلى لعمر السعودية الراغبة في الزواج بأجنبي، كشرط إضافي للاشتراطات المنصوص عليها منذ سنوات.

ووفق الشرط الجديد فإنه يجب ألا يتجاوز عمرها 50 عاما، كما وضعت شرطا آخر أن لا يزيد الفارق الزمني مع الخاطب على 15 عاما.

ودعت الوزارة الجهات المختصة لتضمين الشرط الجديد ضمن تحديد الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتم الرفع عن طلبه للزواج بغير سعودية أو العكس.

وكانت الاشتراطات السابقة قد حددت الحد الأدنى للراغبة في الزواج بأجنبي، دون الحد الأعلى أو الفارق العمري، فنصت على أنه : " لا تعبأ الاستمارة لمن قل عمرها عن 25 عاما" ، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، التي يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.