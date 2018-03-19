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كُتّاب وآراء
السعودية تعتمد شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب
اعتمدت وزارة الداخلية السعودية شرطين جديدين لزواج السعوديات من أجانب وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ " .
وبحسب الصحيفة فقد اعتمدت الداخلية السعودية حدا أعلى لعمر السعودية الراغبة في الزواج بأجنبي، كشرط إضافي للاشتراطات المنصوص عليها منذ سنوات.
ووفق الشرط الجديد فإنه يجب ألا يتجاوز عمرها 50 عاما، كما وضعت شرطا آخر أن لا يزيد الفارق الزمني مع الخاطب على 15 عاما.
ودعت الوزارة الجهات المختصة لتضمين الشرط الجديد ضمن تحديد الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتم الرفع عن طلبه للزواج بغير سعودية أو العكس.
وكانت الاشتراطات السابقة قد حددت الحد الأدنى للراغبة في الزواج بأجنبي، دون الحد الأعلى أو الفارق العمري، فنصت على أنه : " لا تعبأ الاستمارة لمن قل عمرها عن 25 عاما" ، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، التي يجوز لها الزواج بما لا يقل عمرها عن 21 عاما.