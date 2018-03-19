تغريم سائق حوالي 5000 درهم بسبب مخالفتين خلال 7 دقائق!

وكالات

تكّبد مواطن في مدينة نيو واستمينستر في مقاطعة بريتيش كولومبيا مبلغا مرقوما ثمن عدم تركيزه وراء مقود سيارته، وقد يكون هذا السائق تعيس الحظ ليقع مرتين اثنتين وليس مرة واحدة في شباك الشرطة على خطأ واحد وهو لم يتعظ من مخالفة أولى ليُلحقها بمخالفة ثانية في أقل من 7 دقائق بين الأول والثانية لترتفع قيمة المخالفتين إلى أكثر من 736$، فعسى أن تعلّمه التكلفة الباهظة درسا لمدى الحياة!

وكان سائق السيارة الشاب البالغ 22 عاما يستخدم هاتفه الخليوي أثناء القيادة في المرتين التي استوقفه فيهما الشرطي وبين المخالفة الأولى والثانية قطع السائق كيلومترين أثنين فقط، هذا وخسر ثمان نقاط من أصل خمس عشرة نقطة تكون موجودة إجمالا في رخصة القيادة الكندية.

وفي تغريدة للشرطة في مدينة New Westminster على موقع تويتر، تحضّ شرطة مدينة New Westminster السائقين على عدم استخدام هواتفهم أثناء القيادة وفي هذا الإطار يقول أحد المسؤولين في الشرطة الفدرالية في مقاطعة بريتيش كوليومبيا بأنه حرّر أكثر من 000 300 مخالفة في المقاطعة منذ العام 2010 بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة.

وفي العام 2017 كانت قد أشارت شركة تأمين سيارات محلية في بريتيش كولومبيا إلى أن تشتت السائق وعدم تركيزه أثناء القيادة أخطر وقاتلة أكثر من القيادة بقدرات ضعيفة إذ تحصد نحو 78 قتيلا سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة في المقاطعة الكندية الجميلة تكثف طيلة شهر مارس الحالي التدابير من أجل توقيف السائقين المُشتتي الفكر خلال القيادة بالهاتف الخليوي بشكل خاص.