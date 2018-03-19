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الرئيسية | منوعات | بعد أن تزوجا.. اكتشفا أن صورة قديمة جمعتهما معا صدفة منذ 11 سنة!

بعد أن تزوجا.. اكتشفا أن صورة قديمة جمعتهما معا صدفة منذ 11 سنة!

بعد أن تزوجا.. اكتشفا أن صورة قديمة جمعتهما معا صدفة منذ 11 سنة!
صحف
الاثنين 19 مارس 2018 - 21:37

بعدما سافرا في الوقت نفسه إلى المكان نفسه، وجمعتهما المصادفة في صورة واحدة، التقى رجل وامرأة وتزوجا بعد مرور 11 سنة، وفق ما ذكر موقع "BFMtv" الفرنسي.

شاء القدر أن يلتقي "شيويه" و"يي" في شهر تموز من العام 2000، حيث كانا مجرد غريبين فكانت فكرة التقائهما مجددًا شبه مستحيلة بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

في ذلك اليوم، ذهب كل منهما بنزهة سياحية في مدينة تشينغداو الساحلية في الصين من دون أن يتحدث أحدهما إلى الآخر.

والتقاط الثنائي صورة في الوقت نفسه أمام النصب التذكاري المحلي في ساحة "Place du 4 Mai"، ويظهر يي في خلفية صورة المرأة التي أصبحت زوجته الآن.

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