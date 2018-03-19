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الرئيسية | منوعات | هذه أهم عشر فوائد لفاكهة البرتقال

هذه أهم عشر فوائد لفاكهة البرتقال

هذه أهم عشر فوائد لفاكهة البرتقال
صحف
الاثنين 19 مارس 2018 - 22:06

يعتبر البرتقال من أهم الفواكه الخاصة بفصل الشتاء، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "سي" والألياف والأملاح المهمة للجسم، والكالسيوم، وعناصر أخرى هامة لصحة الأفراد جعلته ملك فاكهة الشتاء.

يقول الدكتور إيهاب نبيل، اختصاصي التحاليل الطبية، إن البرتقال له فوائد لا تعد ولا تحصى منها كالتالي:

ـ يعمل على تقوية الجهاز المناعي للأفراد.

ـ دوره في الحد من التعرض للأمراض المناعية كنزلات البرد والالتهاب الرئوي.

ـ يساعد في تقوية عضلات الجسم وذلك نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يحافظ على صحة الأجهزة التناسلية ويحد من تعرضها للالتهابات.

ـ يساعد في علاج البواسير بفضل احتوائه نسبة عالية من الألياف التي تحد من الإصابة بالإمساك.

ـ الوقاية من الإصابة بالسرطان، وبخاصة سرطان القولون والمثانة والمعدة.

ـ فوائده للفم والأسنان، حيث يقلل من الإصابة بمشاكل اللثة وذلك لأنه حمضي فينظفها ويطهرها.

ـ لمرضى القولون يعد البرتقال العلاج الفعال للقضاء على مشاكله.

ـ يحد من الإصابة بكسر في العظام، حيث يحوي نسبة عالية من الكالسيوم الذي يقوي ويحافظ على صحة العظام.

ـ يساعد في تقليل الوزن نظراً لما يحتويه من ألياف.

يشار الى أهمية تناول البرتقال باعتدال، الى جانب الوجبات الرئيسة.

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