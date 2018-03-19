هل يمكن النجاة من السكتة القلبية لدى الأطفال

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كثيرة هي القصص الحزينة التي سمعنا عنها عن خبر توقف القلب المفاجىء، ومنهم من لم يكن يشكوا من شيء وفجأة توقفت قلوبهم عن النبض. غالبيتهم من الشباب الذين سقطوا فجأة دون ان ينجح احد في إعادة احياء قلبهم. لكن ماذا تعرف عن توقف القلب عند الأطفال؟

حالات كثيرة تشهدها المستشفيات دون ان يعلم احدٌ بها، فما هي أسباب هذا التوقف المفاجىء ونتائجه على الأطفال؟

بين التوقف المرحلي والنهائي

وفق عودة "تختلف الحالات التي نشهد عليها في مسألة توقف القلب المفاجىء فهناك :

1- توقف القلب المفاجىء عند الأطفال

2- توقف القلب المفاجىء عند أطفال العناية

3- توقف القلب المفاجىء خارج المستشفى

باختصار علينا ان نعرف ان الأطفال السليمين والأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية معرضين لتوقف القلب المفاجىء".

أسباب توقف القلب المفاجىء

ويبقى السؤال الأهم، ما هي الأسباب المسؤولة عن هذا التوقف المفاجىء؟ برأي الاختصاصي في أمراض قلب الأطفال والتشوهات الخلقية تختلف الأسباب وتتعدد وفق حالة الطفل إلا اننا سنختصرها بالأبرز:

- اضطراب في نظم القلب/ خلل في كهرباء القلب

- انقطاع التنفس عند الأطفال

- ارتجاع المريء Reflux الذي يُسبب انقطاع التنفس ومن ثم توقف القلب

- مشاكل عصبية

- مشاكل في الغدة

- نقص السوائل عند الأطفال

- اضطراب البوتاسيوم

- تدني درجة حرارة الطفل

- نقص السكر في الجسم

- التسمم بسبب الأدوية

- مشاكل في تخثر بالدم

أسباب كثيرة ومتشعبة مسؤولة عن توقف القلب المفاجىء، لكن ماذا عن النتائج؟ يُشير عودة الى انها تندرج بين توقف قلب بسيط ( 3-4 دقائق كحد اقصى) من دون ان تترك أثراً وأضراراً على صحة الطفل، لكن في حال تخطت هذه المدة تسبب مشاكل في الجهاز العصبي وقصور اعضاء متعددة.

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النتائج المترتبة على التوقف المفاجىء

تشهد المستشفيات حالات كثيرة من توقف القلب المفاجىء، غالباً ما تكون نتيجة مشاكل عصبية او تشوهات خلقية في القلب. أما الحالات الخارجية (خارج المستشفيات) غالباً ما تكون بسبب خلل في كهرباء القلب او انقطاع التنفس او مشاكل عصبية.

هذا ليس كل شيء، أحياناً تكون الوفاة بسبب انقطاع التنفس عند الرضاعة او "التشردق" او نوم الأم اثناء الرضاعة فينقطع النفس على الرضيع.

تعتمد نتائج توقف القلب المفاجىء على المسافة القريبة لإجراء الإنعاش CPR، فإذا كانت فترة توقف القلب تعدت الدقائق فحتماً ستترتب اضرار في الجهاز العصبي وقصور الأعضاء. كما انه يمكن ان ينجو الطفل من دون اضرار شرط ان يكون توقف القلب مرحلياً ولدقائق لا تتعدى 3-4 دقائق، في حين نفقد البعض بسبب عدم تجاوب القلب مع الإنعاش.