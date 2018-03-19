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كُتّاب وآراء
راكب "مجنون" يخلع ملابسه ويشاهد مقاطع إباحية داخل طائرة
أوقف راكب بنغلاديشي خلع ملابسه وهاجم مضيفة طيران خلال رحلة انطلقت من ماليزيا، بحسب ما أعلنت شركة الطيران.
وبعيد إقلاع طائرة تابعة لخطوط "ماليندو اير" من كوالالمبور السبت، خلع الشاب البالغ من العمر 20 عاما ملابسه وبدأ بمشاهدة مواد إباحية على حاسوبه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقد لبس الرجل، وهو طالب في الجامعة الماليزية، ثيابه بناء على طلب من طاقم الطائرة، بحسب ما أوردت صحيفة "نيو ستريتس تايمس".
لكنّه حاول معانقة مضيفات طيران رفضن التجاوب معه، فاستحال سلوكه عنيفا وهاجم إحدى المضيفات، وفق الصحيفة.
ونجح الطاقم والركاب في السيطرة عليه وربطوا يديه بقطعة ملابس خلال الرحلة برمتها.
وامتنعت الخطوط الجوية، وهي الفرع الماليزي من شركة إندونسية، عن تأكيد كل التفاصيل لكنها أوضحت أن "راكبا مزعجا" أوثقت يداه خلال الرحلة برمتها إلى دكا أوقف عند وصول الطائرة.