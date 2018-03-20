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كُتّاب وآراء
هذا ما يحدثه شُرب الماء بجسمك مباشرة بعد الأكل
اعتاد العديد من الأطباء على تقديم نصائح لمرضاهم بشرب كميات كبيرة من المياه بعد انهاء وجباتهم الغذائية مباشرة حتى صار الاعتقاد الراسخ لدى الأغلبية بأن الإكثار من هذا الإجراء يساعد على عملية الهضم ويبقي الجسد في حالة صحية أفضل.
وبينما يقي شرب كميات كبيرة من المياه من عدة أمراض، وخاصة قبل الوجبات الغذائية وخلالها، إلا أن بعض خبراء التغذية يحذرون من شرب كميات كبيرة عقب الانتهاء من الوجبات بشكل مباشر.
ويقول خبراء التغذية إن الإكثار من شرب المياه بعد الأكل يعبث بالجهاز الهضمي ويطيل من الوقت اللازم لهضم الأكل.
كذلك قد يؤدي شرب المياه بعد الأكل مباشرة إلى سمنة مفرطة على المدى الطويل، حيث أن الشرب بعد الأكل يشعر الانسان بالجوع خلال فترات أقصر من المعتاد، مما يزيد من الكميات التي يأكلها الفرد بشكل عام.
وتؤدي العصارات المعوية الموجودة بالمياه بعد الوجبات مباشرة إلى إضعاف الأنزيمات التي تساعد على الهضم وهو ما يظهر بجسد الفرد على شكل حموضة وعُسر هضم.
وينتج عن شرب المياه بعد الأكل مباشرة ترك أجزاء من الأكل غير المهضوم بمعدة الانسان وهو ما ينتج عنه تحويل الغلوكوز المخزن بهذا الأكل إلى دهون بجسم الانسان ويؤدي لزيادة في معدلات الأنسولين بالجسم.
كل هذا قد ينتج عنه سمنة مفرطة أو الإصابة بمرض السكري أو الاثنين.
ليس معنى هذا أن يتوقف الانسان عن شرب كميات كبيرة من المياه أو الإقلال منها، ولكن يُفضّل عد الشرب بعد الأكل مباشرة ليتجنب كل الأضرار السابق ذكرها ويحافظ على سير عملية الهضم دون اضطراب.