24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني (5.00)

  2. ورطة ساركوزي (5.00)

  3. "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)

  4. نيكولا ساركوزي يقضي اليوم الثاني رهن الاحتجاز (5.00)

  5. 3 حالات انتحار خلال يوم واحد بسطات وبرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | أمريكي يقيد ويغتصب ابنتيه التوأم طيلة 10 سنوات

أمريكي يقيد ويغتصب ابنتيه التوأم طيلة 10 سنوات

أمريكي يقيد ويغتصب ابنتيه التوأم طيلة 10 سنوات
صحف
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:50

ألقت السلطات الاميركية القبض على أب متهم باغتصاب وتجويع وضرب وتقييد ابنتيه التوأم داخل منزل في منيابولس، بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال البلاد.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية ان "القضاء وجه التهم المذكورة سلفا للمدعو "جيري لي كاري" البالغ من العمر 51 عاما، مشيرة إلى أن ابنتيه في العشرينيات ويعانيان من "اضطرابات ذهنية."

وبحسب الصحيفة "فإن سوء المعاملة استمرت لأكثر من 10 سنوات، قبل أن تنجح إحدى الفتاتين في الهروب والوصول إلى السلطات في شهر أيار من العام الماضي. ولم تتمكن الشرطة حتى الساعة من الوصول إلى "الأم" البالغة من العمر 48 عاما.

وقالت السلطات إنها "استقبلت الفتاة الهاربة وكانت في حالة مزرية"، وقد تمكنت السلطات من اقتحام المنزل فيما بعد وإنقاذ الفتاة الثانية. وكان واضحاً الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.