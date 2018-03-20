أمريكي يقيد ويغتصب ابنتيه التوأم طيلة 10 سنوات

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ألقت السلطات الاميركية القبض على أب متهم باغتصاب وتجويع وضرب وتقييد ابنتيه التوأم داخل منزل في منيابولس، بولاية مينيسوتا الواقعة في شمال البلاد.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية ان "القضاء وجه التهم المذكورة سلفا للمدعو "جيري لي كاري" البالغ من العمر 51 عاما، مشيرة إلى أن ابنتيه في العشرينيات ويعانيان من "اضطرابات ذهنية."

وبحسب الصحيفة "فإن سوء المعاملة استمرت لأكثر من 10 سنوات، قبل أن تنجح إحدى الفتاتين في الهروب والوصول إلى السلطات في شهر أيار من العام الماضي. ولم تتمكن الشرطة حتى الساعة من الوصول إلى "الأم" البالغة من العمر 48 عاما.

وقالت السلطات إنها "استقبلت الفتاة الهاربة وكانت في حالة مزرية"، وقد تمكنت السلطات من اقتحام المنزل فيما بعد وإنقاذ الفتاة الثانية. وكان واضحاً الإعتداء الجسدي والجنسي على الفتاتين.