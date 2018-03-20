هذه فوائد الشمندر واستعمالاته العديدة

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تتميز الخضار بقيمة غذائية عالية تفيد جسم الإنسان من نواحٍ عدّة. ولكن ما الذي يميز الشمندر عن باقي الخضار؟

الشمندر نوع من الخضار الجذرية المنتشرة حالياً في كل العالم، ويبقى المفضل بين جميع الخضار لدى كثير من الناس. يعرف الشمندر بلونه الأحمر الذي يمكن أن يراوح بين اللون الأحمر الداكن إلى الباهت؛ إضافة إلى طعمه اللذيذ وإمكانية تناوله بعدة طرق.

يتميز الشمندر باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة المفيدة للجسم. إذ يحتوي على عدد من الفيتامينات، المعادن والألياف؛ إضافةً إلى انه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا.

من فوائده:

1- يحمي من السرطان: أثبتت الدراسات في أيامنا، أن الشمندر بإمكانه الحماية من السرطان من خلال مادة الـBetacyanine التي تعطي اللون الأحمر للشمندر. فهذه المادة مضادة للأكسدة لها قدرات وقائية مهمة ضد خلايا السرطان.

2- يعزز صحة الجهاز الهضمي: الشمندر مصدر مهم للألياف الغذائية، فذلك يؤدي إلى حماية الجهاز الهضمي من مشاكل الامساك خصوصاً ويساعد أيضاً في التقليل من الاصابة بأمراض مزمنة مثل التهابات الأمعاء، سرطان المصران....

3-معالجة فقر الدم: يحتوي الشمندر على كمية من الحديد ونسبة من مضادات الأكسدة التي تحارب فقر الدم.

4- خفض ضغط الدم المرتفع: اشارت الدراسات أن تناول الشمندر بطريقة منتظمة، بإمكانها خفض ضغط الدم المرتفع؛ وذلك من خلال مادة النيترات (Nitrate) التي تتحول إلى حمض النيتريك (Acide Nitrique) في الجسم، فتساعد في استرخاء الأوعية الدموية وتالياً خفض ضغط الدم.

5- مفيد لمريض الكوليسترول والسكري: يساعد أولاً الشمندر على التقليل من مستوى الكولسترول في الدم، وذلك من خلال مركبات الفلافونويد (Flavonoide) كما يساعد مريض السكري في خفض مستويات السكر في الدم أو المحافظة على نسبة مقبولة من خلال مضادات أكسدة معينة (Acide Alpha Lipoic)

6 - يعزز المناعة: من فوائد الشمندر المهمة أنه يعزز مناعة الجسم بطريقة مباشرة من خلال نسبة الـVitC الموجودة فيه.

يمكن تناول الشمندر وادخاله في الطعام في عدة طرق:

1-عصير الشمندر: من أكثر الطرق المعروفة لتناول الشمندر هو تحضيره كعصير. حيث يضاف الشمندر مع حبة من الليمون المعصور والتفاح، أو مع الجزر مثلاً. وهذا الخليط اللذيذ يؤمن تغذية تامة للجسم.

2-إضافة الشمندر إلى السلطة: يمكن زيادة الشمندر على السلطة مهما كان نوعها، فلونه الأحمر ومذاقه اللذيذ يضفيان قيمة غذائية على السلطة.

3-طبق الشمندر: يمكن للشمندر أن يقدم كطبق من المقبلات؛ أي يمكن سلق الشمندر أو شويه، أو صنع السوتيه منه؛ مع زيادة الملح والحامض أو الثوم عليه، وتناوله قبل أو خلال وجبات الطعام و الإستفادة من فوائده.

4-مخلل الشمندر: يمكن صنع الشمندر كنوع من أنواع المخللات؛ أي تقطيعها إلى شرائح ووضعها في خليط من الخل، الملح، الفلفل ويمكن إضافة الزنجبيل المفروم. وبهذه الطريقة يحفظ الشمندر ويمكن تناوله عند الرغبة.