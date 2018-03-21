24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الدويري: غياب الحكامة وضعف التعليم يعيقان إقلاع الاقتصاد الوطني (5.00)

  2. ورطة ساركوزي (5.00)

  3. "مجلس جطو" يقرر مقاضاة مسؤولين ويفضح "أكاديميات التعليم" (5.00)

  4. نيكولا ساركوزي يقضي اليوم الثاني رهن الاحتجاز (5.00)

  5. 3 حالات انتحار خلال يوم واحد بسطات وبرشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | بكل بساطة.. إضغط على هذه النقاط في جسمك وتخلص من آلام المفاصل

بكل بساطة.. إضغط على هذه النقاط في جسمك وتخلص من آلام المفاصل

بكل بساطة.. إضغط على هذه النقاط في جسمك وتخلص من آلام المفاصل
صحف
الأربعاء 21 مارس 2018 - 22:59

من أكثر الأمراض شيوعاً لدى الإنسان حين يتقدّم في السّن، آلام المفاصل وتصلّب الظهر، فإن الطب الصيني يحدد نقاط ضغط على الجسم تخفّف من آلام المفاصل وتصلّب الساقين وهي نقاط "ST36" الـ 4 ونقطتا "GB34".

تقع "GB34" على جانب السَّاقين أسفل الركبتين، بينما تقع "ST36" في أربعة أصابع تحتَ الرضفة وإلى ما يقرب من عرض إصبع في الساق.

كيفية التخلّص من الآلام؟

استريحي وقومي بثني ركبتيك محاولة تحديد النقاط، واضغطي بقوة على هذه المناطق بإصبعك لمدَّة دقيقة ثمّ استريحي. قومي بتكرار هذه العملية حتى تختفي الآلام.

الضغط على "GB34" يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف مشاكل صحية أخرى مثل الغثيان، والتقيّؤ، والألم الوركي.

أما بالنسبة للضغط على "ST36" فهو يسهّل عملية الهضم، ويقضي على الانتفاخ ويحد من التعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.