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كُتّاب وآراء
بكل بساطة.. إضغط على هذه النقاط في جسمك وتخلص من آلام المفاصل
من أكثر الأمراض شيوعاً لدى الإنسان حين يتقدّم في السّن، آلام المفاصل وتصلّب الظهر، فإن الطب الصيني يحدد نقاط ضغط على الجسم تخفّف من آلام المفاصل وتصلّب الساقين وهي نقاط "ST36" الـ 4 ونقطتا "GB34".
تقع "GB34" على جانب السَّاقين أسفل الركبتين، بينما تقع "ST36" في أربعة أصابع تحتَ الرضفة وإلى ما يقرب من عرض إصبع في الساق.
كيفية التخلّص من الآلام؟
استريحي وقومي بثني ركبتيك محاولة تحديد النقاط، واضغطي بقوة على هذه المناطق بإصبعك لمدَّة دقيقة ثمّ استريحي. قومي بتكرار هذه العملية حتى تختفي الآلام.
الضغط على "GB34" يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف مشاكل صحية أخرى مثل الغثيان، والتقيّؤ، والألم الوركي.
أما بالنسبة للضغط على "ST36" فهو يسهّل عملية الهضم، ويقضي على الانتفاخ ويحد من التعب.