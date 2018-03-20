قبل عيد الأم بيوم.. شاب يقتل والدته بمصر

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عاد محمود من سفره وقتل والدته طعنًا بالسكين قبل يوم واحد من عيد الأم. الشاب يعمل جزارًا في إيطاليا، وأسباب الخلاف عائلية.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "مصراوي" أنّ اللواء أحمد عثمان، مدير أمن المنوفية في مصر، تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغ من مستشفى تلا المركزي بوصول فردوس. ا. ح. (56 سنة) ربة منزل، جُثة إثر إصابتها بطعنات متفرّقة في الجسم.

وفي التحقيقات، تبين أنّ وراء مقتل فردوس نجلها محمود. م. ا. (35 سنة)، حاصل على الشهادة الإعدادية. وألقي القبض على محمود واعترف بارتكابه الواقعة.