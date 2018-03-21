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ليونيل ميسي في ريال مدريد!
الأربعاء 21 مارس 2018 - 00:14
هي ليست مزحة، أو "كذبة ابريل"، فلاعب نادي برشلونة سيتدرب حقاً على أرضية ريال مدريد، ولكن من دون الانضمام لكتيبة زين الدين زيدان، استعدادًا للمباراة الودية التي سيلعبها منتخب بلاده الارجنتين مع نظيره الإسباني يوم 27 مارس الجاري.
ووفق جريدة البيان الإمارتية فإنه، وإن كانت المواجهة المرتقبة بين اسبانيا والارجنتين سيستضيفها ملعب "اندا ميتروبوليتانو" الخاص بفريق اتلتيكو مدريد، إلا أن "البرغوث" الارجنتيني" سيجري تدريباته التحضيرية لمدة ثلاثة أيام على أرضية "فالدبيباس"، حيث يتدرب كريستيانو رونالدو وزملاؤه عادة تدريباتهم هناك.