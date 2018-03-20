للنساء فقط.. هذه 8 أخطاء ترتكبينها بعد الزواج

صحف

يرتكب الرجل والمرأة الكثير من الأخطاء التي قد تؤثر على علاقتهما، وبالنسبة للمرأة عليها تدارك بعض الأخطاء لكي تحافظ على علاقة زوجية أكثر صحة وسعادة. فما هي الأخطاء التي ترتكبها بعد الزواج؟

الغيرة الشديدة

الغيرة الشديدة التي تبدو على المرأة بعد تكلّم زوجها مع أخرى، علامة خطيرة لأنّها تدلّ على أن الثقة مفقودة في العلاقة بالإضافة إلى ضعف الثقة في النفس.

عدم احترام مساحته الشخصية

إذا كان مزاجه سيء أو لا يود التحدث، لا عيب من تركه لوحده قليلا؛ فمعظم الرجال لا يحبون الحديث عن مشاكلهم ويفضّلون الانعزال لفترة من الوقت.

عدم الاهتمام بالذات

من المؤسف رؤية النساء يتوقفن عن الاهتمام بمظهرهن بعد الزواج أو بعد إنجاب الأولاد.

عدم عيش حياتها الخاصة

من الجيّد الحفاظ على بعض الأصدقاء المقرّبين حتّى بعد الزواج، وعدم التخلّي عنهم وقضاء بعض الوقت معهم من حين إلى آخر.

العدائيّة

ينبغي على المرأة أن تكون صريحة مع زوجها مهما كان الموضوع الذي تودّ أن تتحدث معه بشأنه، بدل التصرّف بعدائيّة من دون حوار أو تفسير.

التذمر

يبذل الرّجل كلّ جهوده من أجل أن تكون امرأته سعيدة وراضية، فبدل الامتنان لكلّ ما يفعله يُعتبر التذمّر المتكرّر خطأ كبيراً.

العبوس الدائم

على المرأة أن تكون مرحة ولا يجب أن تفارق الابتسامة وجهها بالرّغم من الأيام الصعبة التي تمرّ بها، أسوة بكلّ النّساء الأخريات فلكلّ إنسان مشاكله. يُشار إلى أنّ الرجال ينجذبون دائماً إلى المرأة المبتسمة ذات الطاقة الايجابية.

محاولة تغيير الرّجل

على كلّ زوجة أن تكون لطيفة مع زوجها وتجنّب انتقاده بشكلٍ مستمرّ، كما أنّ العمل على تغييره لن ينجح لأنّها يجب أن تقبل به كما هو.