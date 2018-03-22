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لماذا تتوحم المرأة الحامل كثيرا على الأطعمة الحارّة؟

لماذا تتوحم المرأة الحامل كثيرا على الأطعمة الحارّة؟
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 مارس 2018 - 22:46

تتوحم القليل من النساء الحوامل على الأشياء اللاذعة ولكن في الواقع هذا نتيجة خدعة ماهرة من الطبيعة، كل الأطعمة اللاذعة بشكل طبيعي أو التي تكون أفضل في الشكل اللاذع تحفز الأيض.

بالإضافة إلى أن الأطعمة مثل الكرنب المخلل تحتوي على الكثير من فيتامين "سي" الذي يساعد الجسم على الحصول على قدر كبير من الكالسيوم، ويدعم نمو العظم.

وتحفز الأطعمة اللاذعة الأخرى مثل الرنجة اللاذعة، إنتاج السيروتونين وهو ناقل عصبي يساعد في تحسين المزاج.

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