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الرئيسية | منوعات | محكمة ترفض طلب رجل أراد الزواج من حاسوبه وسبب الرفض أغرب

محكمة ترفض طلب رجل أراد الزواج من حاسوبه وسبب الرفض أغرب

محكمة ترفض طلب رجل أراد الزواج من حاسوبه وسبب الرفض أغرب
DW عربية*
السبت 24 مارس 2018 - 13:36

رفضت محكمة أمريكية طلب شخص رغب في الزواج من حاسوبه المحمول في ولاية يوتا، بعد أن أقرت بأن الحاسوب من الناحية العمرية ليس كبيرا بالقدر الكافي ليتزوج وذلك حسب موقع "بينك نيوز" البريطاني.

وكان كريس سيفير، وهو ناشط ضد حقوق المثليين والمعروف برفع مجموعة من الدعاوى القضائية التي تستهدف حقوقهم، قدم تحديًا قضائيا غريبًا في ولاية يوتا، كنوع من الاحتجاج على زواج المثليين.

وكان الناشط قد قدم تحديًا لقوانين الزواج في يوتا بعد أن رفع دعوى على حاكم ولاية يوتا الأمريكية والنائب العام وأمين سر الدائرة، الذين لم يسمحوا له من قبل بتشريع علاقته مع جهاز MacBook مدعيًا أنه لا يوجد أي عائق أمامه بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالح الزواج من نفس الجنس.

لكن قضيته رفضت هذا الأسبوع من قبل محكمة، بعد أن قدمت الدولة دفاعا أشارت فيه إلى أن حاسوبه المحمول الجديد اللامع تحت سن الرضا القانوني للزواج في يوتا ، وهو 15 سنة.

كما أكدت المحكمة على أن الزواج من نفس الجنس ليس هو نفسه الزواج من كائن غير حي. وأضافت أن المدعي لم يكن مهتما بمنحه الحق بالزواج من جهازه، بل أراد إلغاء القانون الخاص بتشريع الزواج المثلي.

* ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية

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