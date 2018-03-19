هذه 5 طرق تجعلك جذابا في عيون الآخرين

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لكي تصبح جذابا في عيون الآخرين، عليك في البداية أن تكون راضيا عن نفسك ومحبا لها.

ووفقا لنصائح عالمة النفس جيل ويبر، لمجلة "سايكولوجي توداي"، إليك 5 نصائح بسيطة إذا اتبعتها ستنجح في جذب الآخرين ناحيتك، والتي يتمحور غالبيتها عن تطوير نفسك:

1- لا تكن مثاليا

ليس شرطا أن تكون مثاليا في كل علاقاتك الاجتماعية ومع من تحب، إذ أن وجود نقائص في شخصيتك سيسهل الأمور عليك كثيرا، والذي سيساعدك على التعامل بطبيعية أكثر هم الناس الذين يتقبلونك كما أنت من دون تصنع، وليس الأشخاص دائمي لومك وانتقادك لما أنت عليه.

أيضا لا تترجم كل الانتقادات الموجهة إليك على أنها إهانات لشخصك، وعندما تواجه النقد فإما أن تستقبله بالضحك أو إلقاء النكات

2- افعل الصح فقط

إذا كنت تسعى طوال حياتك لفعل ما هو صحيح لمجرد نيل الإشادة من الجميع، فأنت تعاني من تقليل ذاتك، لأنك دائما ما تفكر كيف ينظر الناس إليك.

ولكن إذا رغبت في فعل ما هو صحيح، فقم به لنفسك وللآخرين وللمجتمع؛ فكن كريما مع كل الناس، حتى مع هؤلاء الذين قلما ينصتون إليك ويدعموك في قراراتك.

3- عش لنفسك

اسأل نفسك ما الذي يسبب لك السعادة وافعله، وما الذي ترغب في تحقيقه في الحياة وانجزه؛ إذ أن الناس الذين يملكون إحساسا بالأهداف والمعنى مقنعون للآخرين، لأنهم ينضحون بالقوة.

4- اطرد ناقدك الداخلي

إذا كنت سعيدا فإن الآخرين سيشعرون بالراحة في وجودك، وعندما تختار أن تصبح سعيدا فيجب أن تنمي وعيك بشأن ناقدك الداخلي، والذي إذا استمعت إليه فكأنك قفزت من حافة إلى العدم.

وكلما شعرت بظهور ناقدك الداخلي أمامك، وهو دائم الإصدار في الأحكام والتعليقات، فأوقفه عند حده، واشغل نفسك إما بالقراءة أو العمل أو التمارين الرياضية، أو بالعمل أو بمساعدة الآخرين، واختر أن تعش سعيدا بدلا منه.

5- اعتني بنفسك

إن الأشخاص الذين يهتمون بأنفسهم هم أكثر جاذبية، لأنهم ينبذون الانضباط الذاتي، فيجب أن يكون من روتينك اليومي تناول الطعام بطريقة مغذية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والاعتناء بصحتك العاطفية.