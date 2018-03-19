عمره 88 عاما.. طلبت منه المومس أجرها فأطلق عليها النار

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اتفق عجوز في نهاية عقده الثامن، من مدينة شيكاغو الأميركية، مع بائعة هوى لا يتجاوز عمرها 22 عاماً، إلا أن لقاءهما الحميم تحول إلى شجار وانتهى بإطلاق نار.

بدأت أطوار القصة بإقدام عجوز يبلغ من العمر 88 عاما على الاتفاق مع فتاة من بائعات الهوى، أثناء سيره بالقرب من محل تجاري مستعينا بعكاز.

وبعد اللقاء في بيته وشروع العجوز في مداعبة الفتاة، طلبت منه دفع أجرها مسبقا، وهو عبارة عن 20 دولارا حسب الاتفاق، إلا أن العجوز لم يكترث لمطلبها، ولما امتنعت وصاحت في وجهه بادر إلى سحب مسدسه وأطلق عليها النار.

وقد أصيبت الفتاة في قدمها قبل أن تتمكن من الهرب إلى البيت المجاور، واستدعاء الشرطة التي ألقت القبض على الرجل المسن، ورغم تقرير الشرطة، الذي نص على أن الرجل ليس بكامل قواه العقلية، قررت المحكمة تغريمه بـ30 ألف دولار.