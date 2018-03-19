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كُتّاب وآراء
تجربة محفزة.. هكذا تخلصت هذه الفتاة نهائيا من حب الشباب
عانت فتاة بريطانية منذ كان عمرها 11 عاماً من مشكلة حب الشباب بشكل بالغ الخطورة، جعلها لم تغادر منزلها من دون مكياج كامل، لإخفاء قبح المنظر وتجنباً لسماع تعليقات سيئة.
وبالرغم من ذهاب آمي ساندرز (27 عاماً) الآن، لطبيب جلدية مختص يباشر حالتها منذ الصغر، ووصفه لأدوية طبية لمكافحة حب الشباب، إلا أنها ضربت بكلامه عرض الحائط، وسلكت طريقاً آخر بعيداً تماماً عن الأدوية والكريمات الموصوفة من قبل الأطباء.
بدأت ساندرز التي تقطن مدينة برايتون البريطانية، "رحلة الشفاء التام" بقرار تغيير نظامها الغذائي والاعتماد على أطعمة تحتوي على بروبيوتيك ومكملات غذائية واستخدام مستحضرات تجميل طبيعية غير سامة.
اعتمدت في نظامها الغذائي على الوجبات الصحية مثل الحبوب الكاملة والأفوكادو والسلمون والزبد ومخلل الملفوف ووجبة الكيمتشي الكورية، مع التوازن في الأطعمة الأخرى مثل الأجبان والمقليات والشوكولا وتقليل الوجبات السريعة والسكريات، إلى جانب الرياضة وجلسات للاسترخاء، فكان لها تأثير كبير على تحسين بشرتها.
ولدى ساندرز الآن صفحة على إنستغرام وثقت من خلالها رحلتها مع حب الشباب، ولإعطاء الفتيات مثيلاتها نصائح وخطوات للتخلص من هذه المشكلة المزعجة، بحسب موقع "ميرور" البريطاني.