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كُتّاب وآراء
ممثلة إباحية تكشف تفاصيل علاقتها بالرئيس الأمريكي ترامب
قالت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارس الجنس معها في 2006 بينما كان متزوجا، مشيرة إلى أنها، وبعد 5 سنوات من ذلك، تلقت تهديدا جسديا حين أرادت الحديث للإعلام عن تفاصيل هذه العلاقة.
وفي مقابلتها ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس"، الأحد، لم تكشف دانيالز، البالغة من العمر 39 عاما، الكثير من الأسرار عن علاقتها العابرة بترامب ،لكن التفاصيل التي كشفتها تكفي لأن تسبب مزيدا من الإرباك للرئيس الحالي، الذي ينفي أن يكون قد أقام معها أي علاقة جنسية.
وقالت ستيفاني كليفورد، وهو الاسم الحقيقي للممثلة والمخرجة الإباحية، في أول مقابلة تجرى معها منذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن علاقتها بالرئيس وإبرام محاميه عقدا معها "لشراء صمتها" قبل الانتخابات الرئاسية، أن ترامب مارس الجنس معها مرة واحدة فقط في يوليو 2006، ولم يكن قد مضى على زواجه من ميلانيا ترامب سوى عام ونصف العام، وعلى ولادة ابنه بارون سوى 4 أشهر.
وأكدت الممثلة الإباحية أن العلاقة الجنسية العابرة التي جمعتها بالمطوّر العقاري النيويوركي، جرت على هامش دورة في الغولف في لايك تاهوي الواقعة في منتصف الطريق بين نيفادا وكاليفورنيا.